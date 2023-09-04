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4 сентября, 10:55

Путин с улыбкой пригласил Эрдогана прилетать на отдых в Сочи

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прилетать отдыхать в Сочи. Главы государств побеседовали об этом на крыльце корпуса "Империал" санатория "Русь" в Сочи, где сегодня проходят их переговоры.

Путин пригласил Эрдогана прилетать на отдых в Сочи. Видео © LIFE

Путин, пожимая руку только прилетевшего Эрдогана, поинтересовался, как долетел коллега. Тот отметил, что путь составил лишь один час пятнадцать минут.

"Ну, можете прилетать к нам отдыхать. А то мы всё [к вам]", — сказал Путин с улыбкой.

В ответ Эрдоган подчеркнул, что в городе очень красиво, а Путин подтвердил: "Зелени много".

Эрдоган заявил, что весь мир с надеждой следит за его переговорами с Путиным

Эрдоган заявил, что весь мир с надеждой следит за его переговорами с Путиным

Напомним, сегодня, 4 сентября, Путин встретил своего турецкого коллегу Эрдогана в санатории "Русь" в Сочи, где и проходят российско-турецкие переговоры. Лидеры обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений РФ и Турции и подчеркнул, что зерновая сделка станет одной из тем переговоров.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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