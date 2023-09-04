Путин с улыбкой пригласил Эрдогана прилетать на отдых в Сочи

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прилетать отдыхать в Сочи. Главы государств побеседовали об этом на крыльце корпуса "Империал" санатория "Русь" в Сочи, где сегодня проходят их переговоры.

Путин пригласил Эрдогана прилетать на отдых в Сочи. Видео © LIFE

Путин, пожимая руку только прилетевшего Эрдогана, поинтересовался, как долетел коллега. Тот отметил, что путь составил лишь один час пятнадцать минут.

"Ну, можете прилетать к нам отдыхать. А то мы всё [к вам]", — сказал Путин с улыбкой.