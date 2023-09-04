Эрдоган заявил, что весь мир с надеждой следит за его переговорами с Путиным

Весь мир следит за переговорами президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые начались сегодня в Сочи. Об этом заявил сам турецкий лидер перед началом встречи.

"Самый важный шаг — это то, что сегодня весь мир следит за зерновым коридором во время саммита Турция – Россия. Они ждут, какой будет сегодня результат. Я думаю, что сообщение, которое будет сделано на пресс-конференции по итогам наших встреч, станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам", — отметил Эрдоган.