Эрдоган заявил, что весь мир с надеждой следит за его переговорами с Путиным
Весь мир следит за переговорами президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые начались сегодня в Сочи. Об этом заявил сам турецкий лидер перед началом встречи.
"Самый важный шаг — это то, что сегодня весь мир следит за зерновым коридором во время саммита Турция – Россия. Они ждут, какой будет сегодня результат. Я думаю, что сообщение, которое будет сделано на пресс-конференции по итогам наших встреч, станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам", — отметил Эрдоган.
Напомним, сегодня, 4 сентября, Путин встретил своего турецкого коллегу Эрдогана в санатории "Русь" в Сочи, где и проходят российско-турецкие переговоры. Лидеры обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений РФ и Турции и подчеркнул, что зерновая сделка станет одной из тем переговоров.
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