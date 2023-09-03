СМИ узнали о новых предложениях ООН по возобновлению зерновой сделки
Sabah: В ООН предложили оценить ущерб аммиакопровода Тольятти – Одесса
Новые предложения ООН по возобновлению зерновой сделки подразумевают оценку ущерба аммиакопровода Тольятти – Одесса, который предназначен для перекачки сырья из РФ по территории Украины на экспорт. Об этом пишет турецкая газета Sabah, ссылаясь на собственные источники.
"Для облегчения поставок российского аммиака на рынки подчёркивается, что необходимо начать работу по оценке ущерба трубопроводов, повреждённых в результате военных действий", — указывает издание.
Кроме того, новые предложения ООН по возобновлению зерновой сделки содержат идею о начале переговоров по разморозке активов российских производителей продовольствия. Также в числе инициатив всемирной организации — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.
Напомним, 5 июня украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод Тольятти – Одесса. Сообщалось, что на его восстановление может уйти от одного до трёх месяцев при условии доступа к объекту. После диверсии российскую часть аммиакопровода отсекли от украинской.
Ранее Лайф уже писал, что в новом пакете ООН по зерновой сделке предлагается переподключить Россельхозбанк к SWIFT и разморозить активы российских производителей удобрений в Европе. Предполагалось, что подготовленные совместно с Турцией предложения "станут подходящей основой для возрождения инициативы".
Напомним, 18 июля Москва объявила о выходе из зерновой сделки в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Кроме того, РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. При этом в Кремле указали, что сделка была приостановлена, а не отменена, а также допустили возвращение России к её исполнению. Вместе с тем в МИД РФ рассказали об альтернативе зерновой сделке — проекте отправки зерна в Турцию. 31 августа генсек ООН Антониу Гутерриш направил главе дипведомства Сергею Лаврову письмо с "конкретными предложениями" по возобновлению Черноморской инициативы.
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