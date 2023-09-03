СМИ узнали о новых предложениях ООН по возобновлению зерновой сделки

Новые предложения ООН по возобновлению зерновой сделки подразумевают оценку ущерба аммиакопровода Тольятти – Одесса, который предназначен для перекачки сырья из РФ по территории Украины на экспорт. Об этом пишет турецкая газета Sabah, ссылаясь на собственные источники.

"Для облегчения поставок российского аммиака на рынки подчёркивается, что необходимо начать работу по оценке ущерба трубопроводов, повреждённых в результате военных действий", — указывает издание.

Кроме того, новые предложения ООН по возобновлению зерновой сделки содержат идею о начале переговоров по разморозке активов российских производителей продовольствия. Также в числе инициатив всемирной организации — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.