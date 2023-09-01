Шойгу назвал условие для продления зерновой сделки
Россия приложила максимум усилий к осуществлению Черноморской зерновой инициативы, и остановлена она была не по вине Москвы. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Шойгу подчеркнул, что сделку можно возобновить, если стороны договора выполнят все обещания перед РФ.
"И здесь мы можем сказать только одно: что если выполнить всё то, что было обещано России, то сделка будет продлена. Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты", — отметил глава Минобороны РФ.
Напомним, Москва вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний других сторон документа. Кроме того, в МИД РФ рассказали об альтернативе зерновой сделке. А накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с "конкретными предложениями" по возобновлению Черноморской инициативы.
ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ