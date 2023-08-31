Захарова объяснила, почему Россия изначально пошла на зерновую сделку
Захарова: Россия изначально согласилась на зерновую сделку ради бедных стран
Москва дала первоначальное согласие на зерновую сделку, потому что хотела, чтобы нуждающиеся страны получили российскую сельхозпродукцию. Об этом телеканалу "360" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это действительно был шанс при наличии воли ООН, о которой она говорила устами Антониу Гутерриша и других, пробиться сквозь нелегитимные, незаконные американские и еэсовские санкции. Потому что было заявлено, что всё это делается ради нуждающихся. И во-вторых, потому что это был способ, чтобы российская продукция прошла на рынки", — пояснила она.
Захарова подчеркнула, что Москва ответственно подошла к соглашению и предприняла все меры для реализации своей части сделки, чего нельзя сказать о других участниках. По её убеждению, ООН, судя по всему, исходила из других раскладов, поэтому выполнить свои обязательства не смогла или не захотела.
Как добавила Захарова, по тем шагам, которые сейчас будет предпринимать ООН, предстоит оценить, насколько крепко желание Запада реанимировать зерновую сделку.
Напомним, Москва вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена и РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний другими участниками. В МИД РФ рассказали об альтернативе зерновой сделке: это предложение Путина о поставке Турции одного миллиона тонн зерна, которое Анкара переработает и отправит в бедные страны.
ТАСС / Сергей Бобылев