Захарова объяснила, почему Россия изначально пошла на зерновую сделку

Москва дала первоначальное согласие на зерновую сделку, потому что хотела, чтобы нуждающиеся страны получили российскую сельхозпродукцию. Об этом телеканалу "360" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это действительно был шанс при наличии воли ООН, о которой она говорила устами Антониу Гутерриша и других, пробиться сквозь нелегитимные, незаконные американские и еэсовские санкции. Потому что было заявлено, что всё это делается ради нуждающихся. И во-вторых, потому что это был способ, чтобы российская продукция прошла на рынки", — пояснила она.

Захарова подчеркнула, что Москва ответственно подошла к соглашению и предприняла все меры для реализации своей части сделки, чего нельзя сказать о других участниках. По её убеждению, ООН, судя по всему, исходила из других раскладов, поэтому выполнить свои обязательства не смогла или не захотела.