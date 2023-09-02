В Турции раскрыли предложения ООН по возобновлению зерновой сделки
МИД Турции: В ООН предложили РФ переподключить Россельхозбанк к SWIFT
В новом пакете ООН по зерновой сделке предлагается переподключить Россельхозбанк к SWIFT и разморозить активы российских производителей удобрений в Европе. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
"Важнейшими элементами пакета являются включение европейской дочерней компании российского банка "Зираат" (Россельхозбанк) в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе", — пишет государственное агентство Anadolu.
Как уточнил дипломат, подготовленные совместно с Турцией предложения "станут подходящей основой для возрождения инициативы". Их также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Раньше это всё тоже "подразумевалось", только так и не заработало", — заявила она в своём телеграм-канале.
Как уже рассказывал Лайф, 18 июля Москва объявила о выходе из зерновой сделки в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Кроме того, РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. При этом в Кремле указали, что сделка была приостановлена, а не отменена, а также допустили возвращение России к её исполнению. Вместе с тем в МИД РФ рассказали об альтернативе зерновой сделке: проекте отправки зерна в Турцию. 31 августа генсек ООН Антониу Гутерриш направил главе дипведомства Сергею Лаврову письмо с "конкретными предложениями" по возобновлению Черноморской инициативы.
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