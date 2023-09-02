В Турции раскрыли предложения ООН по возобновлению зерновой сделки

В новом пакете ООН по зерновой сделке предлагается переподключить Россельхозбанк к SWIFT и разморозить активы российских производителей удобрений в Европе. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Важнейшими элементами пакета являются включение европейской дочерней компании российского банка "Зираат" (Россельхозбанк) в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе", — пишет государственное агентство Anadolu.

Как уточнил дипломат, подготовленные совместно с Турцией предложения "станут подходящей основой для возрождения инициативы". Их также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.