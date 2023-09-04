Стилист Дубинин увидел сигнал к договорённости в цветах галстуков Путина и Эрдогана
Стилист Дубинин: Цвета галстуков Путина и Эрдогана — это сигнал к договорённости
Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Стилист Владимир Дубинин по цвету галстуков президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал, с каким настроем они прибыли на переговоры в Сочи.
У турецкого лидера бирюзовый галстук в горошек, а у российского главы государства он бордового цвета с диагональными полосками. В беседе с Лайфом стилист объяснил, что бирюзовый цвет таит в себе баланс, уравновешенность, спокойствие. При этом бордовый — это цвет сильного и уверенного в себе человека, цвет власти, заметил эксперт.
"Горошек вносит некий формат самоиронии, но приоритет — свобода и упорядоченность. Диагональные пересекающиеся полоски — это верность и надёжность в действиях, каждое действие корректно выполнено, умение концентрировать внимание на возникшем вопросе и его решении. Эти цвета — сигнал к договорённости", — поведал стилист.
Ранее Лайф писал, что Путин встретил своего турецкого коллегу Эрдогана в санатории "Русь" в Сочи, где и проходят в эти минуты российско-турецкие переговоры. Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Уже завершились переговоры в расширенном формате между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Теперь главы государств должны перейти к переговорам в узком составе, они пройдут в формате рабочего обеда. Газета Milliyet сообщала, что Эрдоган в ходе встречи заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта на Украине.