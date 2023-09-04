Стилист Дубинин увидел сигнал к договорённости в цветах галстуков Путина и Эрдогана

Стилист Владимир Дубинин по цвету галстуков президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал, с каким настроем они прибыли на переговоры в Сочи.

У турецкого лидера бирюзовый галстук в горошек, а у российского главы государства он бордового цвета с диагональными полосками. В беседе с Лайфом стилист объяснил, что бирюзовый цвет таит в себе баланс, уравновешенность, спокойствие. При этом бордовый — это цвет сильного и уверенного в себе человека, цвет власти, заметил эксперт.