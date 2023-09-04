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4 сентября, 12:25

Стилист Дубинин увидел сигнал к договорённости в цветах галстуков Путина и Эрдогана

Стилист Дубинин: Цвета галстуков Путина и Эрдогана — это сигнал к договорённости

<p>Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/72184/photos/72562" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Стилист Владимир Дубинин по цвету галстуков президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал, с каким настроем они прибыли на переговоры в Сочи.

У турецкого лидера бирюзовый галстук в горошек, а у российского главы государства он бордового цвета с диагональными полосками. В беседе с Лайфом стилист объяснил, что бирюзовый цвет таит в себе баланс, уравновешенность, спокойствие. При этом бордовый — это цвет сильного и уверенного в себе человека, цвет власти, заметил эксперт.

"Горошек вносит некий формат самоиронии, но приоритет свобода и упорядоченность. Диагональные пересекающиеся полоски — это верность и надёжность в действиях, каждое действие корректно выполнено, умение концентрировать внимание на возникшем вопросе и его решении. Эти цвета — сигнал к договорённости", — поведал стилист.

Эрдоган заявил, что весь мир с надеждой следит за его переговорами с Путиным

Эрдоган заявил, что весь мир с надеждой следит за его переговорами с Путиным

Ранее Лайф писал, что Путин встретил своего турецкого коллегу Эрдогана в санатории "Русь" в Сочи, где и проходят в эти минуты российско-турецкие переговоры. Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Уже завершились переговоры в расширенном формате между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Теперь главы государств должны перейти к переговорам в узком составе, они пройдут в формате рабочего обеда. Газета Milliyet сообщала, что Эрдоган в ходе встречи заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта на Украине.

Ольга Годуненко
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