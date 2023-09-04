Путин и Эрдоган перешли к переговорам в узком составе в формате рабочего обеда
В Сочи завершились переговоры в расширенном формате между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает корреспондент Лайфа из санатория "Русь", теперь лидеры стран должны перейти к переговорам в узком составе, они пройдут в формате рабочего обеда. Затем журналисты ждут пресс-конференцию двух президентов, на которой они подведут итоги встречи.
Ранее Лайф писал, что Путин встретил своего турецкого коллегу Эрдогана в санатории "Русь" в Сочи, где и проходят российско-турецкие переговоры. Лидеры обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Как ранее сообщила газета Milliyet, Эрдоган в ходе встречи заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта на Украине.
ТАСС / Сергей Карпухин