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4 сентября, 11:59

Путин и Эрдоган перешли к переговорам в узком составе в формате рабочего обеда

В Сочи завершились переговоры в расширенном формате между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает корреспондент Лайфа из санатория "Русь", теперь лидеры стран должны перейти к переговорам в узком составе, они пройдут в формате рабочего обеда. Затем журналисты ждут пресс-конференцию двух президентов, на которой они подведут итоги встречи.

Путин с улыбкой пригласил Эрдогана прилетать на отдых в Сочи

Путин с улыбкой пригласил Эрдогана прилетать на отдых в Сочи

Ранее Лайф писал, что Путин встретил своего турецкого коллегу Эрдогана в санатории "Русь" в Сочи, где и проходят российско-турецкие переговоры. Лидеры обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Как ранее сообщила газета Milliyet, Эрдоган в ходе встречи заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта на Украине.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Марина Калегина
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