Путин и Эрдоган перешли к переговорам в узком составе в формате рабочего обеда

В Сочи завершились переговоры в расширенном формате между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает корреспондент Лайфа из санатория "Русь", теперь лидеры стран должны перейти к переговорам в узком составе, они пройдут в формате рабочего обеда. Затем журналисты ждут пресс-конференцию двух президентов, на которой они подведут итоги встречи.