Регион

Уведомления отключены

4 сентября, 13:19

Филе барабульки и корейка ягнёнка: Лайф узнал, чем кормили на обеде Путина и Эрдогана

На рабочем обеде Путина и Эрдогана подавали филе барабульки и корейку ягнёнка

Лайф узнал, что подавали на рабочий обед на встрече президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В нашем распоряжении оказалась фотография меню.

Фото меню рабочего обеда Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Фото © LIFE

Фото меню рабочего обеда Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Фото © LIFE

Так, участников переговоров ждал салат из подкопчённой форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром, суп-харчо с говядиной, кефаль с овощами и шпинатным соусом, корейка ягнёнка с пюре из пастернака и птичье молоко на десерт. Сопровождалось всё это двумя винами российской винодельни "Усадьба Дивноморское" 2020 года: "Восточный склон" и "Каберне Совиньон" 2021 и 2020 годов соответственно.

Стилист Дубинин увидел сигнал к договорённости в цветах галстуков Путина и Эрдогана

Стилист Дубинин увидел сигнал к договорённости в цветах галстуков Путина и Эрдогана

Напомним, ранее Владимир Путин встретил своего турецкого коллегу Эрдогана в санатории "Русь" в Сочи, где сегодня проходят российско-турецкие переговоры. Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Сначала завершились переговоры в расширенном формате, а затем и в узком, которые прошли в формате рабочего обеда. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, первая часть встречи прошла очень конструктивно.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Алексей Никольский

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров