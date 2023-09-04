Филе барабульки и корейка ягнёнка: Лайф узнал, чем кормили на обеде Путина и Эрдогана

Так, участников переговоров ждал салат из подкопчённой форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром, суп-харчо с говядиной, кефаль с овощами и шпинатным соусом, корейка ягнёнка с пюре из пастернака и птичье молоко на десерт. Сопровождалось всё это двумя винами российской винодельни "Усадьба Дивноморское" 2020 года: "Восточный склон" и "Каберне Совиньон" 2021 и 2020 годов соответственно.