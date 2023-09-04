Филе барабульки и корейка ягнёнка: Лайф узнал, чем кормили на обеде Путина и Эрдогана
На рабочем обеде Путина и Эрдогана подавали филе барабульки и корейку ягнёнка
Лайф узнал, что подавали на рабочий обед на встрече президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В нашем распоряжении оказалась фотография меню.
Фото меню рабочего обеда Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Фото © LIFE
Так, участников переговоров ждал салат из подкопчённой форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром, суп-харчо с говядиной, кефаль с овощами и шпинатным соусом, корейка ягнёнка с пюре из пастернака и птичье молоко на десерт. Сопровождалось всё это двумя винами российской винодельни "Усадьба Дивноморское" 2020 года: "Восточный склон" и "Каберне Совиньон" 2021 и 2020 годов соответственно.
Напомним, ранее Владимир Путин встретил своего турецкого коллегу Эрдогана в санатории "Русь" в Сочи, где сегодня проходят российско-турецкие переговоры. Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Сначала завершились переговоры в расширенном формате, а затем и в узком, которые прошли в формате рабочего обеда. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, первая часть встречи прошла очень конструктивно.
ТАСС / POOL / Алексей Никольский