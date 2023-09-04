В Кремле назвали очень конструктивной первую часть переговоров Путина и Эрдогана

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в расширенном составе прошли очень конструктивно. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Очень конструктивно, по [разным] направлениям. Подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп. Полный обмен информацией. Такая синхронизация, я бы сказал, сверка часов. По всем направлениям прошли", — сказал Песков на видео, которое опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.