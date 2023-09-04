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4 сентября, 12:48

В Кремле назвали очень конструктивной первую часть переговоров Путина и Эрдогана

Песков: Первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла очень конструктивно

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в расширенном составе прошли очень конструктивно. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков назвал очень конструктивной первую часть переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Видео Telegram / Павел Зарубин

"Очень конструктивно, по [разным] направлениям. Подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп. Полный обмен информацией. Такая синхронизация, я бы сказал, сверка часов. По всем направлениям прошли", — сказал Песков на видео, которое опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Представитель Кремля добавил, что стороны провели исчерпывающий анализ двусторонних отношений. Сейчас лидеры продолжают общение в узком составе, добавил Песков.

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Ранее Лайф писал, что Путин встретил своего турецкого коллегу Эрдогана в санатории "Русь" в Сочи, где и проходят в эти минуты российско-турецкие переговоры. Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Путин пригласил коллегу приезжать на отдых в Сочи. Уже завершились переговоры в расширенном формате между президентами РФ и Турции Теперь главы государств должны перейти к переговорам в узком составе, они пройдут в формате рабочего обеда. Газета Milliyet сообщала, что Эрдоган в ходе встречи заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта на Украине.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Никонов
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