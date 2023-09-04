Путин рассказал, когда Россия вернётся к зерновой сделке
Путин: Реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ
Президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после того, как будет снято ограничение на экспорт отечественной агропродукции. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые завершились сегодня в Сочи.
Путин рассказал, когда Россия вернётся к зерновой сделке. Видео © LIFE
"Это наша принципиальная позиция: мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать сделку, сделаем это сразу, как будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договорённости о снятии ограничений на экспорт российского продовольствия", — подчеркнул Владимир Путин.
Ранее в ходе того же брифинга президент России напомнил, что нас буквально вынудили выйти из Черноморской инициативы, поскольку западные страны блокировали и продолжают блокировать российскую часть сделки. Кроме того, Путин отметил, что Запад, мягко говоря, обманывал нас насчёт гуманитарных целей Черноморской инициативы, поскольку более 70% зерна поступили не в бедные африканские, а в обеспеченные страны, прежде всего в ЕС.