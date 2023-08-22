Путин рассказал, на каком этапе переговоры о поставке зерна странам Африки

Переговоры о безвозмездных поставках российского зерна шести странам Африки находятся в завершающей стадии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

"В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25–50 тысяч тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Переговоры с партнёрами завершаются", — сказал глава государства.