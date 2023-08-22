Путин рассказал, на каком этапе переговоры о поставке зерна странам Африки
Путин: Переговоры по безвозмездным поставкам зерна странам Африки завершаются
Переговоры о безвозмездных поставках российского зерна шести странам Африки находятся в завершающей стадии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.
"В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25–50 тысяч тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Переговоры с партнёрами завершаются", — сказал глава государства.
Напомним, в конце июля на саммите Россия – Африка Путин пообещал предоставить зерно всем нуждающимся странам Африки, причём совершенно бесплатно. Своим поступком глава государства вызвал в зале бурные овации. По словам президента, российское зерно отправится в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.