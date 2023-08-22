Путин: Экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7

Экономика стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по паритету покупательной способности обходит государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

Путин объяснил, почему не поедет на саммит БРИКС в ЮАР

Напомним, саммит БРИКС пройдёт в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин выступил на мероприятии по видеосвязи, а в ЮАР лично прибыл глава МИД Сергей Лавров.