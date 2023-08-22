Лавров прибыл на саммит БРИКС в ЮАР, где его встретили танцами и песнями

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в город Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике, где 22–24 августа состоится саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщают ТАСС и РИА "Новости".

Сергей Лавров прибыл в ЮАР на саммит БРИКС. Видео © T.me / Мария Захарова

Самолёт главы российского внешнеполитического ведомства сел на базе ВВС ЮАР Ватерклоф. Главными темами политического мероприятия, как отмечалось ранее, станут возможное расширение организации, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнёрства в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, переход в расчётах на нацвалюты. Президент России Владимир Путин примет полноформатное участие в саммите по видеосвязи. Глава государства в том числе проинформирует коллег из других стран о приоритетах председательства Москвы в объединении в 2024 году.

Саммит БРИКС пройдёт в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Как сообщили в пресс-службе Кремля, итоговые договорённости будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС.