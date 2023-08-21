На саммит БРИКС в ЮАР приедет более 40 лидеров
Представитель МИД ЮАР: В саммите БРИКС примут участие более 40 лидеров
В саммите БРИКС 22–24 августа в Йоханнесбурге примут участие более 40 иностранных лидеров. Об этом рассказал официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете.
"Более 40 глав государств примут участие", — сказал он в беседе с ТАСС.
Напомним, ЮАР направила приглашения на саммит БРИКС лидерам 70 государств. Среди них нет президента Франции Эмманюэля Макрона, а также руководителей США или Великобритании. На мероприятии выступит президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции. Саммит посетит генсек ООН Антониу Гутерриш. Принять участие во встрече уже пообещали глава КНР Си Цзиньпин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
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