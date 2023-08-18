Лидер КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Лидер Китая Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС в Южно-Африканской республике (ЮАР), который пройдёт 21-24 августа. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"По приглашению президента ЮАР Сирила Рамафосы председатель КНР Си Цзиньпин с 21 по 24 августа совершит официальный визит в Южно-Африканскую Республику и примет участие в XV саммите БРИКС, который пройдёт в Йоханнесбурге", — говорится в заявлении представителя китайского дипведомства.