Белорусская делегация впервые поучаствует в мероприятиях саммита БРИКС

В мероприятиях саммита БРИКС впервые примет участие делегация из Белоруссии. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз.

"У нас есть соответствующее приглашение, и наша делегация обязательно планирует там быть", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам дипломата, Белоруссии близка основная тема предстоящей встречи, которая звучит как "БРИКС и Африка: партнёрство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности".

Президент республики Александр Лукашенко поручил министру иностранных дел Сергею Алейнику возглавить делегацию на саммите. Он поучаствует в дискуссиях "БРИКС плюс" и "Африка-аутрич".