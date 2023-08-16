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16 августа, 07:30

Белорусская делегация впервые поучаствует в мероприятиях саммита БРИКС

В мероприятиях саммита БРИКС впервые примет участие делегация из Белоруссии. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз.

"У нас есть соответствующее приглашение, и наша делегация обязательно планирует там быть", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам дипломата, Белоруссии близка основная тема предстоящей встречи, которая звучит как "БРИКС и Африка: партнёрство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности".

Президент республики Александр Лукашенко поручил министру иностранных дел Сергею Алейнику возглавить делегацию на саммите. Он поучаствует в дискуссиях "БРИКС плюс" и "Африка-аутрич".

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Напомним, саммит БРИКС состоится на следующей неделе в южноафриканском Йоханнесбурге. Президент ЮАР Сирил Рамафоса направил приглашения лидерам 70 государств, среди которых нет ни президента Франции Эмманюэля Макрона, ни лидеров США или Великобритании.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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