Генсек ООН станет гостем саммита БРИКС в ЮАР
Президент ЮАР Рамафоса сообщил, что генсек ООН Гутерриш посетит саммит БРИКС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш станет гостем саммита БРИКС, который будет проходить в ЮАР с 22 по 24 августа. Об этом сообщил президент страны Сирил Рамафоса в обращении к нации.
Он выразил радость, что генсек ООН откликнулся на приглашение властей Южно-Африканской Республики посетить саммит, и отметил, что "в разгар серьёзных проблем, которые стоят перед человечеством, ЮАР полна решимости способствовать тому, чтобы реформированная ООН стала центром глобальных дел".
По мнению Рамафосы, организация должна стать "более демократичной, представительной и эффективной", а Совбез ООН нужно преобразовать в "более инклюзивный и более эффективный орган", который обеспечит мир и безопасность.
Напомним, ЮАР направила приглашения на саммит БРИКС лидерам 70 государств, среди которых нет ни президента Франции Эмманюэля Макрона, ни глав США или Великобритании. Глава КНР Си Цзиньпин уже пообещал поучаствовать во встрече. Президент РФ Владимир Путин выступит на мероприятии в формате видеоконференции.
Twitter / António Guterres