Генсек ООН станет гостем саммита БРИКС в ЮАР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш станет гостем саммита БРИКС, который будет проходить в ЮАР с 22 по 24 августа. Об этом сообщил президент страны Сирил Рамафоса в обращении к нации.

Он выразил радость, что генсек ООН откликнулся на приглашение властей Южно-Африканской Республики посетить саммит, и отметил, что "в разгар серьёзных проблем, которые стоят перед человечеством, ЮАР полна решимости способствовать тому, чтобы реформированная ООН стала центром глобальных дел".