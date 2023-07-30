Путин объяснил, почему не поедет на саммит БРИКС в ЮАР
Путин: Моё пребывание в России сейчас важнее присутствия на саммите БРИКС в ЮАР
Глава государства Владимир Путин заявил, что его присутствие в стране сейчас важнее поездки на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике. Об этом он рассказал журналистам по итогам саммита Россия – Африка.
"Я не думаю, что моё пребывание на саммите БРИКС важнее, чем моё пребывание в России сейчас", — подчеркнул Путин, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, Россию на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров, а сам он будет участвовать в мероприятии в режиме видеоконференции.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) запланирован на 22–24 августа в Йоханнесбурге, в международном конференц-центре Sandton. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определён. Уточнялось, что сложность состоит в том, что суд в Гааге выдал ордер на "арест" президента России, чью юрисдикцию признаёт ЮАР. Как заявил южноафриканский лидер Сирил Рамафоса, гипотетический арест российского лидера по ордеру Гаагского суда был бы равносилен объявлению войны.
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