Путин объяснил, почему не поедет на саммит БРИКС в ЮАР

Глава государства Владимир Путин заявил, что его присутствие в стране сейчас важнее поездки на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике. Об этом он рассказал журналистам по итогам саммита Россия – Африка.

"Я не думаю, что моё пребывание на саммите БРИКС важнее, чем моё пребывание в России сейчас", — подчеркнул Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Россию на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров, а сам он будет участвовать в мероприятии в режиме видеоконференции.