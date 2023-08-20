Президент Кубы Бермудес приедет на саммит БРИКС

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пообещал приехать на саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22–24 августа. Об этом он написал в Twitter.

"Впервые Куба будет участвовать в саммите БРИКС. <...> В ближайшие несколько часов мы отправимся в нашу любимую Африку, чтобы совершить официальные визиты в Анголу, Мозамбик и Намибию и принять участие в саммите БРИКС", — говорится в тексте.