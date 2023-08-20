Президент Кубы Бермудес приедет на саммит БРИКС
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Фото © ТАСС / Сысоев Григорий
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пообещал приехать на саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22–24 августа. Об этом он написал в Twitter.
"Впервые Куба будет участвовать в саммите БРИКС. <...> В ближайшие несколько часов мы отправимся в нашу любимую Африку, чтобы совершить официальные визиты в Анголу, Мозамбик и Намибию и принять участие в саммите БРИКС", — говорится в тексте.
Напомним, ЮАР направила приглашения на саммит БРИКС лидерам 70 государств, среди которых нет ни президента Франции Эмманюэля Макрона, ни глав США или Великобритании. Глава КНР Си Цзиньпин уже пообещал поучаствовать во встрече. Президент РФ Владимир Путин выступит на мероприятии в формате видеоконференции.