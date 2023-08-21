Китай хочет бросить вызов "Большой семёрке" при помощи БРИКС

Пекин может превратить БРИКС из экономического объединения в политическую силу, которая навяжет соперничество "Большой семёрке". О таких планах Китая стало известно журналистам газеты The Financial Times.

По данным источников издания, для реализации задумки Поднебесная собирается организовать крупнейшее расширение блока. КНР стремится к тому, чтобы на БРИКС приходилась та же доля мирового ВВП, которую имеет и G7.

"Напряжённость возрастает по поводу того, должен ли союз БРИКС быть клубом, защищающим экономические интересы развивающихся стран, или политической силой, которая открыто бросает вызов Западу", — подытожили в FT.