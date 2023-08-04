Венесуэла официально подала заявку на вступление в БРИКС
Вице-президент Родригес: Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС
Венесуэла направила официальный запрос на вступление в БРИКС. Об этом сообщила исполнительный вице-президент страны Делси Родригес.
"Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и Министерство иностранных дел направило соответствующий запрос", — пояснила Родригес в интервью телеканалу Venezolana de Television.
Родригес отметила, что страна готова "поставить на службу комиссии по энергетике БРИКС крупнейшие в мире запасы нефти" и намерена содействовать развитию "новых отношений сотрудничества". Исполнительный вице-президент Венесуэлы также добавила, что Каракас вместе с БРИКС готов строить новый многополярный мир. Поскольку, по её словам, закончилось то время, в котором "одна держава, находящаяся в упадке, претендует быть хозяином планеты и отдавать приказы другим странам".
Напомним, БРИКС — союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. При этом всё чаще звучат заявления других стран о намерении присоединиться к БРИКС. Например, помимо Венесуэлы заявки уже подали Египет и Эфиопия. А всего присоединиться хотят около 20 государств.
Twitter / Nicolás Maduro