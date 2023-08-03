"Это предмет дискуссий": Песков ответил на вопрос о принятии в БРИКС новых членов
Песков: РФ не будет забегать вперёд и комментировать расширение БРИКС
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Москва не будет озвучивать свою позицию по расширению БРИКС до обсуждения этого вопроса в самой организации. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность принятия в организацию Аргентины, ОАЭ и Саудовской Аравии.
"Это предмет дискуссий. Мы не думаем, что нужно забегать вперёд — и до того, как они [дискуссии] состоятся между государствами – членами БРИКС, мы должны заявлять о своей позиции. В любом случае речь идёт о странах, с которыми у нас осуществляется достаточно конструктивное взаимодействие в самых различных областях", — пояснил он.
Однако Песков подчеркнул, что возможное расширение БРИКС — это толчок к продолжению развития и укреплению сотрудничества в рамках организации. По его словам, предстоит обсудить, в какой форме и как именно предполагается принятие новых членов.
Напомним, БРИКС — это объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. При этом в последнее время звучит всё больше заявлений о намерении других государств стать членами организации. Например, хотят присоединиться Венесуэла, Алжир, а всего — около 20 государств. Египет, например, уже подал заявку, как и Эфиопия.