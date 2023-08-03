"Это предмет дискуссий": Песков ответил на вопрос о принятии в БРИКС новых членов

Москва не будет озвучивать свою позицию по расширению БРИКС до обсуждения этого вопроса в самой организации. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность принятия в организацию Аргентины, ОАЭ и Саудовской Аравии.

"Это предмет дискуссий. Мы не думаем, что нужно забегать вперёд — и до того, как они [дискуссии] состоятся между государствами – членами БРИКС, мы должны заявлять о своей позиции. В любом случае речь идёт о странах, с которыми у нас осуществляется достаточно конструктивное взаимодействие в самых различных областях", — пояснил он.