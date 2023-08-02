Кремль порассуждал о необходимости более широкомасштабного аналога БРИКС
Песков: Создание более широкомасштабного аналога БРИКС сейчас не обсуждается
В настоящий момент речь о создании аналогичной БРИКС организации большего масштаба не идёт, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент такие обсуждения не ведутся. Действительно, вопрос расширения БРИКС будет обсуждаться, он и сейчас обсуждается на экспертном уровне", — заявил Песков в ответ на вопрос о том, обсуждается ли создание расширенной версии БРИКС для всех интересующихся партнёрством государств.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе в свете грядущего саммита. При этом между членами объединения существуют нюансы по поводу его расширения, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече.
LIFE / Павел Баранов