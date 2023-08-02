Кремль порассуждал о необходимости более широкомасштабного аналога БРИКС

В настоящий момент речь о создании аналогичной БРИКС организации большего масштаба не идёт, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент такие обсуждения не ведутся. Действительно, вопрос расширения БРИКС будет обсуждаться, он и сейчас обсуждается на экспертном уровне", — заявил Песков в ответ на вопрос о том, обсуждается ли создание расширенной версии БРИКС для всех интересующихся партнёрством государств.