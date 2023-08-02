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2 августа, 09:56

Кремль порассуждал о необходимости более широкомасштабного аналога БРИКС

Песков: Создание более широкомасштабного аналога БРИКС сейчас не обсуждается

В настоящий момент речь о создании аналогичной БРИКС организации большего масштаба не идёт, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент такие обсуждения не ведутся. Действительно, вопрос расширения БРИКС будет обсуждаться, он и сейчас обсуждается на экспертном уровне", заявил Песков в ответ на вопрос о том, обсуждается ли создание расширенной версии БРИКС для всех интересующихся партнёрством государств.

СМИ раскрыли основного противника расширения БРИКС

СМИ раскрыли основного противника расширения БРИКС

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе в свете грядущего саммита. При этом между членами объединения существуют нюансы по поводу его расширения, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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