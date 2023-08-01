Песков: Тема расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня

Тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе в свете грядущего саммита, при этом между членами объединения существуют нюансы по поводу его расширения, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень важная тема. Мы видим, что всё больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе. Действительно, в рамках БРИКС существуют определённые нюансы среди членов по теме расширения. И все эти нюансы, конечно, будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита", — отметил представитель Кремля.