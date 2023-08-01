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1 августа, 09:34

Песков: Тема расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня

Тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе в свете грядущего саммита, при этом между членами объединения существуют нюансы по поводу его расширения, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень важная тема. Мы видим, что всё больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе. Действительно, в рамках БРИКС существуют определённые нюансы среди членов по теме расширения. И все эти нюансы, конечно, будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита", — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что интерес к группе БРИКС свидетельствует о большом потенциале, растущем авторитете и о прикладном значении данного объединения.

Путин: Члены БРИКС работают сообща, а не "дружат против кого-то"

Путин: Члены БРИКС работают сообща, а не "дружат против кого-то"

БРИКС — это объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. При этом в последнее время звучит всё больше заявлений о намерении других государств стать членами организации. Например, к БРИКС хотят присоединиться Венесуэла, Алжир, а всего — около 20 государств. Египет, например, уже подал заявку, как и Эфиопия. 31 июля Боливия официально уведомила Россию о своём желании тоже присоединиться к группе.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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