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26 июля, 16:27

Путин: Члены БРИКС работают сообща, а не "дружат против кого-то"

Страны – участники БРИКС работают вместе ради достижения общих интересов, а не "дружат против кого-то". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на прошедшей в Константиновском дворце Петербурга встрече с экс-президентом Бразилии Дилмой Руссеф, которая сейчас возглавляет Новый банк развития БРИКС.

"Члены нашей организации БРИКС не дружат против кого-то, они работают в интересах друг друга. Это касается и финансовой сферы", заявил российский лидер.

Макрона не пригласили на саммит БРИКС в ЮАР

Макрона не пригласили на саммит БРИКС в ЮАР

На днях МИД РФ назвал одну из тем, которая будет обсуждаться на ближайшем саммите БРИКС. В российском министерстве уточнили, что его участники поднимут вопрос создания собственной валюты объединения.

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LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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