Путин: Члены БРИКС работают сообща, а не "дружат против кого-то"

Страны – участники БРИКС работают вместе ради достижения общих интересов, а не "дружат против кого-то". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на прошедшей в Константиновском дворце Петербурга встрече с экс-президентом Бразилии Дилмой Руссеф, которая сейчас возглавляет Новый банк развития БРИКС.

"Члены нашей организации БРИКС не дружат против кого-то, они работают в интересах друг друга. Это касается и финансовой сферы", — заявил российский лидер.