Ещё одна страна официально заявила о желании вступить в БРИКС
Глава МИД Боливии Майта: Страна уведомила Россию о желании присоединиться к БРИКС
Боливия официально уведомила Россию о своём желании присоединиться к группе БРИКС. Как рассказал министр иностранных дел южноамериканской республики Рохелио Майта, президент Луис Арсе направил соответствующее уведомление российской стороне в июне.
"Мы хотим сообщить, что 12 июня 2023 года президент Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе. Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками", — написал он в "Твиттере".
БРИКС — это объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. При этом в последнее время звучит всё больше заявлений о намерении других государств стать членами организации. Например, к БРИКС хотят присоединиться Венесуэла, Алжир, а всего — около 20 государств. Египет, например, уже подал заявку, как и Эфиопия.
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