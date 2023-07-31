Ещё одна страна официально заявила о желании вступить в БРИКС

Боливия официально уведомила Россию о своём желании присоединиться к группе БРИКС. Как рассказал министр иностранных дел южноамериканской республики Рохелио Майта, президент Луис Арсе направил соответствующее уведомление российской стороне в июне.

"Мы хотим сообщить, что 12 июня 2023 года президент Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе. Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками", — написал он в "Твиттере".