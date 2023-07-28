В МИД РФ заявили, что многие страны Африки хотят присоединиться к БРИКС

Многие страны Африки высказались о желании присоединиться к БРИКС, включая Эфиопию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия – Африка Олег Озеров.

"Многие страны высказали пожелание такое. В том числе Эфиопия. Но сейчас пока я бы не стал подсчитывать, потому что их число растёт", — цитирует Озерова ТАСС.