В МИД РФ заявили, что многие страны Африки хотят присоединиться к БРИКС
Многие страны Африки высказались о желании присоединиться к БРИКС, включая Эфиопию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия – Африка Олег Озеров.
"Многие страны высказали пожелание такое. В том числе Эфиопия. Но сейчас пока я бы не стал подсчитывать, потому что их число растёт", — цитирует Озерова ТАСС.
БРИКС — это объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. При этом в последнее время звучит всё больше заявлений о намерении других государств стать членами организации. Например, к БРИКС хотят присоединиться Венесуэла, Алжир, а всего около 20 государств. Египет, например, уже подал заявку, как и Эфиопия.
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