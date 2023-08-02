СМИ раскрыли основного противника расширения БРИКС

Основным противников расширения БРИКС является Бразилия, власти которой всерьёз обеспокоены возможной потерей авторитета альянса при вступлении других стран. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

"Расширение может превратить блок в нечто другое. Позиция Бразилии была связана со сплочённостью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран", — заявил один из местных чиновников на условиях анонимности.

По данным СМИ, правительство страны будет призывать к постепенному расширению, указывая на важность поддержки регионального баланса и сохранении главенствующей роли пяти постоянных членов. При этом не исключено, что новых участников объединения примут в качестве стран-партнёров, которые будут присутствовать на саммитах, однако не станут полноправными членами БРИКС. Вместе с тем другой источник уверен, что рано или поздно Бразилии придётся сдать свои позиции.

"Бразилии придётся уступить, потому что мы реалисты, не в нашей природе блокировать что-то. Но это не будет хорошо для нас", — заявил источник.