СМИ раскрыли основного противника расширения БРИКС
Reuters: Бразилия выступает основным противником расширения альянса БРИКС
Основным противников расширения БРИКС является Бразилия, власти которой всерьёз обеспокоены возможной потерей авторитета альянса при вступлении других стран. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
"Расширение может превратить блок в нечто другое. Позиция Бразилии была связана со сплочённостью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран", — заявил один из местных чиновников на условиях анонимности.
По данным СМИ, правительство страны будет призывать к постепенному расширению, указывая на важность поддержки регионального баланса и сохранении главенствующей роли пяти постоянных членов. При этом не исключено, что новых участников объединения примут в качестве стран-партнёров, которые будут присутствовать на саммитах, однако не станут полноправными членами БРИКС. Вместе с тем другой источник уверен, что рано или поздно Бразилии придётся сдать свои позиции.
"Бразилии придётся уступить, потому что мы реалисты, не в нашей природе блокировать что-то. Но это не будет хорошо для нас", — заявил источник.
Как отметил доцент кафедры международных отношений в бразильском Фонде Жетулиу Варгаса Оливер Стуенкель, одним из главных кандидатов на присоединение к БРИКС является Индонезия. При этом, по его словам, вступление, например, Ирана, Венесуэлы или Саудовской Аравии повлияет на динамику группы и затруднит сохранение влияния некоторых государств, в том числе Бразилии.
Напомним, в последнее время страны всё чаще изъявляют желание присоединиться к БРИКС — объединению пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Как рассказывал Лайф, в союз хотят вступить, например, Венесуэла и Алжир, всего же — около 20 государств. К слову, Египет и Эфиопия уже подали заявку. А 31 июля Россию о желании присоединиться официально уведомила Боливия.
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