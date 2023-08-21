В Китае высказались за расширение БРИКС
МИД КНР: Пекин положительно смотрит на расширение БРИКС
Власти Китая поддерживают расширение БРИКС и заинтересованы в обретении новых партнёров-единомышленников. Такое заявление в преддверии саммита объединения в Йоханнесбурге сделали в пресс-службе МИД КНР.
По данным внешнеполитического ведомства Поднебесной, Пекин всегда считал БРИКС "открытым механизмом". Именно поэтому Китай положительно смотрит на появление новых членов блока, пояснили в министерстве.
"Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" БРИКС большего количества партнёров-единомышленников", — сообщили в МИД в комментарии для РИА "Новости".
Напомним, что саммит БРИКС пройдёт в Йоханнесбурге 22–24 августа. Международную встречу посетит и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, тогда как президента Франции Эмманюэля Макрона не позвали на мероприятие, несмотря на его просьбы.