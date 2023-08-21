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21 августа, 01:39

В Китае высказались за расширение БРИКС

МИД КНР: Пекин положительно смотрит на расширение БРИКС

Власти Китая поддерживают расширение БРИКС и заинтересованы в обретении новых партнёров-единомышленников. Такое заявление в преддверии саммита объединения в Йоханнесбурге сделали в пресс-службе МИД КНР.

По данным внешнеполитического ведомства Поднебесной, Пекин всегда считал БРИКС "открытым механизмом". Именно поэтому Китай положительно смотрит на появление новых членов блока, пояснили в министерстве.

"Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" БРИКС большего количества партнёров-единомышленников", — сообщили в МИД в комментарии для РИА "Новости".

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Напомним, что саммит БРИКС пройдёт в Йоханнесбурге 22–24 августа. Международную встречу посетит и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, тогда как президента Франции Эмманюэля Макрона не позвали на мероприятие, несмотря на его просьбы.

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Wikipedia / Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações from Brasília

Илья Пушкарев
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