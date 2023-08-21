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21 августа, 15:23

Кремль объявил тему выступления Путина на БРИКС по видеосвязи

Путин примет участие в XV саммите БРИКС по видеосвязи 22–24 августа

Президент РФ Владимир Путин 22–24 августа в формате видео-конференц-связи примет участие в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Он проинформирует коллег из других стран о приоритетах председательства Москвы в объединении в 2024 году.

"22–24 августа президент РФ Владимир Путин примет участие (в формате видеоконференции) в XV саммите БРИКС, который проводится под председательством Южно-Африканской Республики", — сообщает пресс-служба Кремля.

Там пояснили, что на заседаниях саммита и во время неформальной встречи лидеры поговорят об актуальных темах деятельности БРИКС. Среди них возможное расширение организации, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнёрства в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

На саммит БРИКС в ЮАР приедет более 40 лидеров

На саммит БРИКС в ЮАР приедет более 40 лидеров

Напомним, ЮАР направила приглашения на саммит БРИКС лидерам 70 государств. Среди них нет президента Франции Эмманюэля Макрона, а также руководителей США или Великобритании. На мероприятии выступит президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции. Саммит посетит генсек ООН Антониу Гутерриш. Принять участие во встрече уже пообещали глава КНР Си Цзиньпин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Путин же объяснил, что не поедет на саммит, поскольку его "пребывание в России сейчас важнее".

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LIFE / Павел Баранов

Андрей Бражников
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