Кремль объявил тему выступления Путина на БРИКС по видеосвязи
Путин примет участие в XV саммите БРИКС по видеосвязи 22–24 августа
Президент РФ Владимир Путин 22–24 августа в формате видео-конференц-связи примет участие в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Он проинформирует коллег из других стран о приоритетах председательства Москвы в объединении в 2024 году.
"22–24 августа президент РФ Владимир Путин примет участие (в формате видеоконференции) в XV саммите БРИКС, который проводится под председательством Южно-Африканской Республики", — сообщает пресс-служба Кремля.
Там пояснили, что на заседаниях саммита и во время неформальной встречи лидеры поговорят об актуальных темах деятельности БРИКС. Среди них возможное расширение организации, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнёрства в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Напомним, ЮАР направила приглашения на саммит БРИКС лидерам 70 государств. Среди них нет президента Франции Эмманюэля Макрона, а также руководителей США или Великобритании. На мероприятии выступит президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции. Саммит посетит генсек ООН Антониу Гутерриш. Принять участие во встрече уже пообещали глава КНР Си Цзиньпин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Путин же объяснил, что не поедет на саммит, поскольку его "пребывание в России сейчас важнее".
LIFE / Павел Баранов