Кремль объявил тему выступления Путина на БРИКС по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин 22–24 августа в формате видео-конференц-связи примет участие в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Он проинформирует коллег из других стран о приоритетах председательства Москвы в объединении в 2024 году.

"22–24 августа президент РФ Владимир Путин примет участие (в формате видеоконференции) в XV саммите БРИКС, который проводится под председательством Южно-Африканской Республики", — сообщает пресс-служба Кремля.