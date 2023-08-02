Посольство Боливии передало России ноту о желании вступить в БРИКС
Посольство Боливии передало МИД РФ ноту о желании вступить в БРИКС. Об этом заявила глава диппредставительства Мария Луиза Рамос Урсагасте.
"Мы передали эту ноту всем странам о нашем желании вступить в БРИКС, потом по решению БРИКС пригласили президента на саммит именно потому, что мы уже подали заявку, и, конечно, мы здесь передали её", — цитирует посла РИА "Новости".
БРИКС — это объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. При этом в последнее время звучит всё больше заявлений о намерении других государств стать членами организации. Например, к БРИКС хотят присоединиться Венесуэла, Алжир, а всего около 20 государств. Египет, например, уже подал заявку, как и Эфиопия. 31 июля Боливия официально уведомила Россию о своём желании тоже присоединиться к группе.
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