Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на саммит "Группы двадцати" (G20), который стартует 9 сентября в Нью-Дели. Российского министра приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото © t.me / MariaVladimirovnaZakharova

Саммит "Большой двадцатки" продлится два дня. Участники мероприятия собираются в здании "Бхарат Мандапам" на территории выставочного комплекса "Прагати Майдан" в центре индийской столицы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что планируется выступление Лаврова в рамках двух пленарных заседаний встречи.