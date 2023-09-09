Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели
Глава МИД РФ Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели. Обложка © t.me / MariaVladimirovnaZakharova
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на саммит "Группы двадцати" (G20), который стартует 9 сентября в Нью-Дели. Российского министра приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото © t.me / MariaVladimirovnaZakharova
Саммит "Большой двадцатки" продлится два дня. Участники мероприятия собираются в здании "Бхарат Мандапам" на территории выставочного комплекса "Прагати Майдан" в центре индийской столицы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что планируется выступление Лаврова в рамках двух пленарных заседаний встречи.
Ранее стало известно, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в саммите G20. Самолёт главы внешнеполитического ведомства РФ приземлился в международном аэропорту имени Индиры Ганди. По поручению президента России Владимира Путина Лавров возглавляет делегацию от нашей страны.
Напомним, в субботу, 9 сентября, в Индии стартует двухдневный саммит "Группы двадцати". При этом президенты РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли решение не посещать мероприятие, в ответ на что их американский коллега Джо Байден выразил большое разочарование. Путин, кстати, также отказался выступать и с видеообращением. А в решении китайского лидера политолог Юрий Баранчик увидел важный сигнал — демонстрацию прочности связей с Россией.