Лавров: У РФ есть данные о попытке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков
Россия располагает информацией о попытках подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Чёрном море. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Говоря о приостановке зерновой сделки, министр напомнил, что Россия открывала зерновые коридоры в Чёрном море, которые противник использовал для атак морскими дронами не только военных судов, но и для гражданских.
"Причём атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода "Турецкий поток" и газопровода "Голубой поток". <…> Стали патрулировать эти участки Чёрного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали "Северные потоки", — отметил Лавров на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в Посольстве РФ в республике.
Напомним, в сентябре 2022 года произошли взрывы на газопроводах "Северные потоки". По данным американского журналиста Сеймура Херша, за терактом стоят США, что, впрочем, отрицают в Вашингтоне. Западные СМИ настаивают на версии о некоей "проукраинской группировке", которая якобы использовала для подрыва газопроводов яхту "Андромеда". Расследования по факту теракта ведут ФРГ, Дания и Швеция, которые до сих пор не предоставили результаты своей работы.
Getty Images / Danish Defence