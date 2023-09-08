Лавров: У РФ есть данные о попытке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков

Россия располагает информацией о попытках подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Чёрном море. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Говоря о приостановке зерновой сделки, министр напомнил, что Россия открывала зерновые коридоры в Чёрном море, которые противник использовал для атак морскими дронами не только военных судов, но и для гражданских.