Россия инициировала заседание в СБ ООН в годовщину подрыва "Северных потоков"
РФ запросила заседание СБ ООН 26 сентября на тему подрыва "Северных потоков"
Россия подала запрос на проведение заседания Совбеза ООН 26 сентября, его темой станет диверсия на "Северных потоках". Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы запросили на 26 сентября — годовщину подрыва "Северных потоков" — открытое заседание СБ ООН. Будем продолжать выводить западников на чистую воду. Начало в 22:00 по Москве", — заявил дипломат.
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли в сентябре 2022 года. По данным американского журналиста Сеймура Херша, за терактом стоят США, что, впрочем, отрицают в Вашингтоне. Позднее появились данные о некоей "проукраинской группировке", которая якобы использовала яхту "Андромеда". Расследования по факту подрыва трубопроводов ведут ФРГ, Дания и Швеция, которые до сих пор не предоставили результаты своей работы.
ТАСС / dpa picture-alliance / Stefan Sauer