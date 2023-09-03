Политолог оценил опасность подрыва южных газопроводов по аналогии с "Северными потоками"
Эксперт Неживой: Южные газопроводы могут быть взорваны, как и "Северные потоки"
Газопроводы на юге Европы, через которые проходит российское голубое топливо, могут быть взорваны так же, как и "Северные потоки". Именно поэтому премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее публично призвал защищать их. Такое мнение выразил политолог Алексей Неживой.
"Венгры видят, как быстро деградировала экономика Германии после отсечения "Северных потоков", и понимают: Венгрия следующая, если прекратится поставка дешёвых углеводородов из России с юга", — приводит радио "Комсомольская правда" слова эксперта.
По его мнению, подрыв южных газопроводов так же реален, как и разрушение Каховской ГЭС, и враждебные России стороны могут запросто устроить такую провокацию.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт и Белград сочтут поводом для войны атаку на маршрут импорта газа из России. По его словам, Венгрия и Сербия немедленно отреагируют, если то, что случилось с "Северным потоком", произойдёт и с "Южным потоком".
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