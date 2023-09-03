Политолог оценил опасность подрыва южных газопроводов по аналогии с "Северными потоками"

Газопроводы на юге Европы, через которые проходит российское голубое топливо, могут быть взорваны так же, как и "Северные потоки". Именно поэтому премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее публично призвал защищать их. Такое мнение выразил политолог Алексей Неживой.

"Венгры видят, как быстро деградировала экономика Германии после отсечения "Северных потоков", и понимают: Венгрия следующая, если прекратится поставка дешёвых углеводородов из России с юга", — приводит радио "Комсомольская правда" слова эксперта.

По его мнению, подрыв южных газопроводов так же реален, как и разрушение Каховской ГЭС, и враждебные России стороны могут запросто устроить такую провокацию.