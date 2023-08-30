Орбан: Будапешт сочтёт атаку на маршрут импорта газа из РФ поводом для войны
Будапешт и Белград будут рассматривать как повод для войны посягательства на южный трубопровод, по которому импортируется газ из России. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.
"Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным ("Северным потоком". — Прим. Лайфа), то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем", — сказал он.
По словам Орбана, Будапешт счёл взрывы на "Северных потоках" террористическим актом. И тогда венгерские власти напомнили о южном потоке, по которому поступает газ в Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию. Орбан призвал отказаться от замыслов об атаке на этот трубопровод, но уточнять, кому это сообщение адресовано, не стал. При этом он уверен: кто должен, тот понял. А в ответ Карлсон назвал очевидным, что "Северный поток" подорвал Белый дом — напрямую или опосредованно.
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли в сентябре 2022 года. По данным американского журналиста Сеймура Херша, за терактом стоят США, но в Вашингтоне это отрицают. Позднее появились сведения о некоей проукраинской группировке, которая якобы использовала яхту "Андромеда" и устроила диверсию. Расследование ведут ФРГ, Дания и Швеция, которые до сих пор не предоставили результаты своей работы. Немецкий политик Михаэль Кречмер уже призывал Берлин заняться ремонтом газопровода.
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