Орбан: Будапешт сочтёт атаку на маршрут импорта газа из РФ поводом для войны

Будапешт и Белград будут рассматривать как повод для войны посягательства на южный трубопровод, по которому импортируется газ из России. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.

"Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным ("Северным потоком". — Прим. Лайфа), то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем", — сказал он.