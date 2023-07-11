Небензя заявил об отсутствии информации о расследовании по "Северным потокам"
Небензя: ФРГ, Дания и Швеция не предоставили информации по делу о "Северных потоках"
Результатов национальных расследований по диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" нет до сих пор, в связи с чем страны Совбеза ООН за закрытыми дверьми выражают непонимание. Как заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, очередное письмо Германии, Дании и Швеции по данному вопросу снова напоминает отписку.
"По всей видимости, Германия, Дания и Швеция вследствие наших усилий начали осознавать, что они не просто игнорируют запросы РФ, но и пренебрегают мнением Совета Безопасности ООН, среди членов которого, как чётко показали наши дискуссии за закрытыми дверями, растёт непонимание и неудовлетворение из-за отсутствия какой-либо информации о ходе национальных расследований", — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.
По его словам, сообщение от большинства членов Совета в Берлине, Копенгагене и Стокгольме по теме расследований вновь напоминает очередную отписку и заменить полноценный брифинг не может. Стоит заметить, что на данном заседании, посвящённом теме диверсии на газопроводах, отсутствуют представители Дании, Германии и Швеции.
Напомним, в сентябре 2022 года произошли взрывы на "Северных потоках". Американский журналист Сеймур Херш заявил о том, что теракт организовали США. Однако эти обвинения отрицают в Вашингтоне. Там заявили, что в случившемся виновата некая "проукраинская группировка". Недавно Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН на 11 июля по теме подрыва "Северных потоков".