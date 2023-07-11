Небензя заявил об отсутствии информации о расследовании по "Северным потокам"

Результатов национальных расследований по диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" нет до сих пор, в связи с чем страны Совбеза ООН за закрытыми дверьми выражают непонимание. Как заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, очередное письмо Германии, Дании и Швеции по данному вопросу снова напоминает отписку.

"По всей видимости, Германия, Дания и Швеция вследствие наших усилий начали осознавать, что они не просто игнорируют запросы РФ, но и пренебрегают мнением Совета Безопасности ООН, среди членов которого, как чётко показали наши дискуссии за закрытыми дверями, растёт непонимание и неудовлетворение из-за отсутствия какой-либо информации о ходе национальных расследований", — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.