ФРГ заявила о судне, на котором могли доставлять взрывчатку к "Северным потокам"
Германия заявила, что у неё есть информация о подозрительном судне, которое могло использоваться для перевозки взрывчатки к месту подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Соответсвующие данные предоставлены в письме, распространённом постоянными представительствами трёх стран при ООН: Данией, Швецией и ФРГ. Документ опубликован в Twitter датского МИД.
"В связи с подозрительным фрахтованием парусной яхты следствие установило, что судно было зафрахтовано на имя лица, которое использовало предоставленные документы, чтобы скрыть личность настоящего фрахтователя. Действительно ли это лицо впоследствии находилось на борту, не установлено", — говорится в письме.
В документе также отмечается, что точный маршрут яхты пока выявить не удалось. Однако следователи предполагают, что её могли использовать в целях перевозки взрывчатки для диверсии на газопроводах. По данным Берлина, в образцах, взятых с судна, были обнаружены следы взрывчатых веществ. Немецкие правоохранители не исключают, что обученные водолазы могли прикрепить взрывчатку в местах повреждения "Северных потоков".
"Я думал, это сделали вы": Киссинджер удивил ответом на вопрос "Зеленского" о подрыве "Северных потоков"
Напомним, в сентябре 2022 года произошли взрывы на "Северных потоках". Американский журналист Сеймур Херш заявил о том, что теракт организовали США. Однако эти обвинения отрицают в Вашингтоне. Там заявили, что в случившемся виновата некая "проукраинская группировка". Недавно Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН на 11 июля по теме подрыва "Северных потоков".
Getty Images / Danish Defence