ФРГ заявила о судне, на котором могли доставлять взрывчатку к "Северным потокам"

Германия заявила, что у неё есть информация о подозрительном судне, которое могло использоваться для перевозки взрывчатки к месту подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Соответсвующие данные предоставлены в письме, распространённом постоянными представительствами трёх стран при ООН: Данией, Швецией и ФРГ. Документ опубликован в Twitter датского МИД.

"В связи с подозрительным фрахтованием парусной яхты следствие установило, что судно было зафрахтовано на имя лица, которое использовало предоставленные документы, чтобы скрыть личность настоящего фрахтователя. Действительно ли это лицо впоследствии находилось на борту, не установлено", — говорится в письме.