Россия запросила заседание СБ ООН по подрыву "Северных потоков" на 11 июля
Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН на 11 июля по теме подрыва "Северных потоков", сообщил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Будем наносить ещё один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуются", — отметил он.
Российская сторона, добавил дипломат, попросила британское председательство пригласить для отчёта представителей этих стран, чтобы посмотреть, "решатся ли наши оппоненты на этот ход" в связи с нарастанием ожидания по расследованию в ООН. Кроме того, постпредство РФ предоставит слово нескольким незаангажированным докладчикам, имена которых на данный момент не раскрываются "в целях безопасности".
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли в сентябре 2022 года. По версии американского журналиста Сеймура Херша, теракт организовали США, что, впрочем, отрицают в Вашингтоне, перекладывая вину на некую "проукраинскую группировку". Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, нежелание американских властей комментировать подрыв говорит об их вине. По словам Дмитрия Полянского, ведущие расследование страны должны информировать СБ ООН о его ходе.
AP / TASS