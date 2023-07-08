Россия запросила заседание СБ ООН по подрыву "Северных потоков" на 11 июля

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН на 11 июля по теме подрыва "Северных потоков", сообщил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Будем наносить ещё один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуются", — отметил он.