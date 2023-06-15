Политолог назвал единственный способ найти истинного виновника подрыва "Северных потоков"

Россия во время закрытых консультаций членов Совета Безопасности ООН поднимет тему расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Но даже эта инициатива не принесёт положительных результатов, считает политолог Евгений Михайлов.

"Сама инициатива как действие — это, конечно, хорошо. Но результатов не будет, так как мы все понимаем, что ООН фактически превратилась в департамент Белого дома", — заявил он в интервью телеканалу "360".

Михайлов убежден в том, что США, Британия и их союзники будут отрицать любую свою причастность к интригам и прокси-войне против России. По его оценке, расследование по "Северным потокам" благополучно закончится только тогда, когда Москва успешно выполнит задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в ходе спецоперации на Украине.

Тогда и появятся международные суды, которые смогут найти истинного виновника подрывов "Северных потоков". Либо же американцы "окончательно сольют Украину" и возложат на неё одну вину в теракте, считает эксперт. Он пояснил, что Киев в одиночку не смог бы такое провернуть. А вот такие страны, как Польша, США и Британия, обладают мощностями и возможностями для подобной подводной диверсии. Михайлов полагает, что они могли либо помочь Украине, либо сами подорвать газопровод.