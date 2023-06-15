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15 июня, 12:55

Политолог назвал единственный способ найти истинного виновника подрыва "Северных потоков"

Политолог Михайлов: Расследование подрыва "Потоков" завершится лишь после СВО

Россия во время закрытых консультаций членов Совета Безопасности ООН поднимет тему расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Но даже эта инициатива не принесёт положительных результатов, считает политолог Евгений Михайлов.

"Сама инициатива как действие — это, конечно, хорошо. Но результатов не будет, так как мы все понимаем, что ООН фактически превратилась в департамент Белого дома",  заявил он в интервью телеканалу "360".

Михайлов убежден в том, что США, Британия и их союзники будут отрицать любую свою причастность к интригам и прокси-войне против России. По его оценке, расследование по "Северным потокам" благополучно закончится только тогда, когда Москва успешно выполнит задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в ходе спецоперации на Украине.

Тогда и появятся международные суды, которые смогут найти истинного виновника подрывов "Северных потоков". Либо же американцы "окончательно сольют Украину" и возложат на неё одну вину в теракте, считает эксперт. Он пояснил, что Киев в одиночку не смог бы такое провернуть. А вот такие страны, как Польша, США и Британия, обладают мощностями и возможностями для подобной подводной диверсии. Михайлов полагает, что они могли либо помочь Украине, либо сами подорвать газопровод.

СМИ раскрыли, кто руководил операцией по уничтожению "Северных потоков"

СМИ раскрыли, кто руководил операцией по уничтожению "Северных потоков"

Ранее Песков счёл намеренным вброс о причастности Польши к подрыву "Северных потоков". Тем не менее любые подобные вбросы и сливы заслуживают внимания, в Москве их тщательно фиксируют, заметил он.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Ирина Фальке
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