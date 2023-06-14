Песков счёл намеренным вброс о причастности Польши к подрыву "Северных потоков"
Газета The Wall Street Journal могла специально сделать вброс о причастности Польши к подрыву "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, данное действие может преследовать цель сокрытия реальных заказчиков теракта.
"Мы не можем исключать, что вся эта информация вбрасывается специально, чтобы отвлечь внимание от истинных заказчиков этого террористического акта против критически важной международной инфраструктуры", — сказал он.
Тем не менее, отметил представитель Кремля, любые подобные вбросы и сливы заслуживают внимания, в Москве их тщательно фиксируют. Каждая из версий, считает Песков, заслуживает внимания.
Напомним, согласно данным The Wall Street Journal, подорвавшие "Северные потоки" боевики могли использовать территорию Польши в качестве своей оперативной базы. Причём каких-либо доказательств причастности власти государства найдено не было.
Подрыв "Северных потоков" произошёл в сентябре 2022 года. По данным американского журналиста Сеймура Херша, за этим стоят США, однако в Вашингтоне свою вину отрицают, перекладывая ответственность на некую "проукраинскую группировку". По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, нежелание американских официальных лиц комментировать инцидент указывает на их вину.
Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard