Песков счёл намеренным вброс о причастности Польши к подрыву "Северных потоков"

Газета The Wall Street Journal могла специально сделать вброс о причастности Польши к подрыву "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, данное действие может преследовать цель сокрытия реальных заказчиков теракта.

"Мы не можем исключать, что вся эта информация вбрасывается специально, чтобы отвлечь внимание от истинных заказчиков этого террористического акта против критически важной международной инфраструктуры", — сказал он.

Тем не менее, отметил представитель Кремля, любые подобные вбросы и сливы заслуживают внимания, в Москве их тщательно фиксируют. Каждая из версий, считает Песков, заслуживает внимания.