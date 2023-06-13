СМИ раскрыли, кто руководил операцией по уничтожению "Северных потоков"
Politico: Нидерланды заведомо знали о планах Киева взорвать "Северные потоки"
Разведка Нидерландов знала о планах Киева взорвать "Северные потоки" за три месяца до диверсий. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на расследование, совместно проведённое немецкими СМИ Die Zeit и ARD и голландской вещательной компанией NOS.
Утверждается, что Амстердам получил информацию о "неминуемой атаке" на российские газопроводы от неназванного источника на Украине ещё в июне 2022 года. Эту информацию нидерландская сторона передала ЦРУ, после чего американское ведомство предостерегло Киев от уничтожения "Северных потоков".
В расследовании также говорится, что руководителем операции был главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а сами диверсии якобы должны были устроить водолазы, передвигавшиеся на парусном судне.
Напомним, диверсии на "Северных потоках" произошли в сентябре прошлого года. Пока европейские представители до сих пор не могут найти подозреваемых, за них работу сделал американский журналист Сеймур Херш. Он выяснил, что за подрывом газопроводов стоит Вашингтон. К такому же выводу пришёл и президент России Владимир Путин. При этом сами американские власти вину не признали и переложили её на некую проукраинскую группировку.
Getty Images / Danish Defence