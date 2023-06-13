СМИ раскрыли, кто руководил операцией по уничтожению "Северных потоков"

Разведка Нидерландов знала о планах Киева взорвать "Северные потоки" за три месяца до диверсий. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на расследование, совместно проведённое немецкими СМИ Die Zeit и ARD и голландской вещательной компанией NOS.

Утверждается, что Амстердам получил информацию о "неминуемой атаке" на российские газопроводы от неназванного источника на Украине ещё в июне 2022 года. Эту информацию нидерландская сторона передала ЦРУ, после чего американское ведомство предостерегло Киев от уничтожения "Северных потоков".