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11 июня, 09:33

В Польше открестились от причастности к терактам на "Северных потоках"

Польский чиновник Жарын: Варшава не имеет отношения к подрыву "Северных потоков"

Польша никоим образом не связана с диверсиями, совершёнными на "Северных потоках". Об этом в "Твиттере" заявил Станислав Жарын — пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, комментируя публикацию газеты The Wall Street Journal.

"Польша не имела никакого отношения к взрыву "Северного потока –1" и "Северного потока – 2". Причисление Республики Польша к этим событиям не имеет под собой никаких оснований", — написал он.

Он посетовал, что уже на протяжении многих месяцев распространяются разные теории и гипотезы по поводу подрыва газопроводов, что Варшаве напоминает тактику информационного шума, цель которой — искажение действительной картины событий.

Напомним, ранее в газете The Wall Street Journal появилось сообщение о том, что в Германии выяснили, какую роль Польша сыграла в терактах на "Северных потоках".

ЦРУ предоставляло Бельгии данные по теракту на "Северных потоках"

ЦРУ предоставляло Бельгии данные по теракту на "Северных потоках"

Напомним, диверсии на "Северных потоках" произошли в сентябре прошлого года. Пока европейские представители до сих пор не могут найти подозреваемых, за них работу сделал американский журналист Сеймур Херш. Он выяснил, что за подрывом газопроводов стоит Вашингтон. К такому же выводу пришёл и президент России Владимир Путин. При этом сами американские власти вину не признали и переложили её на некую проукраинскую группировку.

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ТАСС / Zuma

Светлана Оперук
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