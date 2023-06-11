В Польше открестились от причастности к терактам на "Северных потоках"

Польша никоим образом не связана с диверсиями, совершёнными на "Северных потоках". Об этом в "Твиттере" заявил Станислав Жарын — пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, комментируя публикацию газеты The Wall Street Journal.

"Польша не имела никакого отношения к взрыву "Северного потока –1" и "Северного потока – 2". Причисление Республики Польша к этим событиям не имеет под собой никаких оснований", — написал он.

Он посетовал, что уже на протяжении многих месяцев распространяются разные теории и гипотезы по поводу подрыва газопроводов, что Варшаве напоминает тактику информационного шума, цель которой — искажение действительной картины событий.