ЦРУ предоставляло Бельгии данные по теракту на "Северных потоках"
RTBF: ЦРУ уведомляло Бельгию о роли Украины в терактах на "Северных потоках"
После терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" ЦРУ сообщило Бельгии о роли Украины в совершённой диверсии, передаёт местный телеканал RTBF.
"Через некоторое время после диверсии на газопроводе "Северный поток" в конце сентября 2022 года военная разведка Бельгии получила информацию от американцев из ЦРУ", — сообщил телеканал, отметив, что речь шла "о предполагаемой роли Украины".
"Что там с "Северным потоком"?": Захарову удивило, как быстро Запад нашёл виновных в подрыве Каховской ГЭС
Ранее СМИ сообщили, что в ФРГ не нашли улик о причастности Польши к терактам на "Северных потоках". При этом Берлин полагает, что соседняя республика была "центром материально-технического обеспечения и финансирования" диверсий. Также в Германии не исключают, что к подрывам трубопроводов причастна какая-либо польская компания.
Напомним, теракты на газопроводах произошли в сентябре 2022 года. В Европе уже почти год ищут подозреваемых, но всё без толку. Однако американский журналист Сеймур Херш провёл собственное расследование и выяснил, что за терактом стоят власти США. Президент России Владимир Путин придерживается такого же мнения, глава государства отметил, что правда обязательно вскроется. При этом в Вашингтоне не признали вину и даже переложили её на некую проукраинскую группировку.
Getty Images / Swedish Coast Guard