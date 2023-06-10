ЦРУ предоставляло Бельгии данные по теракту на "Северных потоках"

После терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" ЦРУ сообщило Бельгии о роли Украины в совершённой диверсии, передаёт местный телеканал RTBF .

"Через некоторое время после диверсии на газопроводе "Северный поток" в конце сентября 2022 года военная разведка Бельгии получила информацию от американцев из ЦРУ", — сообщил телеканал, отметив, что речь шла "о предполагаемой роли Украины".

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Ранее СМИ сообщили, что в ФРГ не нашли улик о причастности Польши к терактам на "Северных потоках". При этом Берлин полагает, что соседняя республика была "центром материально-технического обеспечения и финансирования" диверсий. Также в Германии не исключают, что к подрывам трубопроводов причастна какая-либо польская компания.