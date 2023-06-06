"Что там с "Северным потоком"?": Захарову удивило, как быстро Запад нашёл виновных в подрыве Каховской ГЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Запад уже год не даёт ответов на вопросы о диверсии на "Северных потоках", но при этом за пару часов после подрыва Каховской ГЭС обвинил Россию в причастности к этому.

"Вывод о якобы причастности России к разрушению Каховской ГЭС сделан Западом менее чем за пару часов после происшествия, а что там с "Северным потоком"? Скоро уже год со дня теракта, но западные режимы, вовлечённые в ситуацию прямо и косвенно, упорно молчат", — написала она в своём телеграм-канале.