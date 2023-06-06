"Что там с "Северным потоком"?": Захарову удивило, как быстро Запад нашёл виновных в подрыве Каховской ГЭС
Захарова напомнила о молчании Запада насчёт подрыва "Северных потоков"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Запад уже год не даёт ответов на вопросы о диверсии на "Северных потоках", но при этом за пару часов после подрыва Каховской ГЭС обвинил Россию в причастности к этому.
"Вывод о якобы причастности России к разрушению Каховской ГЭС сделан Западом менее чем за пару часов после происшествия, а что там с "Северным потоком"? Скоро уже год со дня теракта, но западные режимы, вовлечённые в ситуацию прямо и косвенно, упорно молчат", — написала она в своём телеграм-канале.
Ранее немецкая газета Bild сначала обвинила Россию в подрыве дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области, но затем исправила новость, заменив формулировку на более нейтральную.
Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате разрушения сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.
Telegram / Мария Захарова