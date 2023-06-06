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6 июня, 08:49

Bild сначала обвинила Россию в подрыве Каховской ГЭС, но затем исправила новость

Немецкая газета Bild сначала голословно обвинила Россию в подрыве дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области, но затем исправила новость, заменив формулировку на более нейтральную.

Утром в СМИ вышел материал с заголовком "Россия взорвала огромную плотину", однако сейчас статья озаглавлена более нейтрально: "Взорвана огромная плотина на Украине".

Очевидцы сообщают, что Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду

Очевидцы сообщают, что Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду

Напомним, в результате ночных ударов ВСУ были разрушены 11 из 28 пролётов Каховской ГЭС, из-за чего вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео с места. Предварительно, Киев мог обстрелять станцию из РСЗО "Ольха". Сейчас вода в Днепре в районе Новой Каховки поднялась уже более чем на десять метров, жителей прибрежных территорий эвакуируют.

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Администрация Новокаховского городского округа

Александра Вишнякова
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