Bild сначала обвинила Россию в подрыве Каховской ГЭС, но затем исправила новость
Немецкая газета Bild сначала голословно обвинила Россию в подрыве дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области, но затем исправила новость, заменив формулировку на более нейтральную.
Утром в СМИ вышел материал с заголовком "Россия взорвала огромную плотину", однако сейчас статья озаглавлена более нейтрально: "Взорвана огромная плотина на Украине".
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ были разрушены 11 из 28 пролётов Каховской ГЭС, из-за чего вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео с места. Предварительно, Киев мог обстрелять станцию из РСЗО "Ольха". Сейчас вода в Днепре в районе Новой Каховки поднялась уже более чем на десять метров, жителей прибрежных территорий эвакуируют.