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6 июня, 11:53

Захарова задала генсеку ООН неудобный вопрос из-за Каховской ГЭС

Захарова: РФ ещё в октябре предупредила ООН о планах Киева разрушить Каховскую ГЭС

<p>Новая Каховка после разрушения Каховской ГЭС 6 июня. Фото © <a href="https://t.me/Senator_Basyuk/145" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / Senator_Basyuk</a></p>

Новая Каховка после разрушения Каховской ГЭС 6 июня. Фото © t.me / Senator_Basyuk

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва ещё в октябре 2022 года предупреждала ООН о планах Киева разрушить Каховскую ГЭС. В связи с этим дипломат задала генсеку организации Антониу Гутерришу неудобный вопрос.

"21 октября 2022-го постпред России при ООН Василий Небензя направил Генеральному секретарю ООН письмо о планах киевского режима по разрушению Каховской ГЭС. Вопрос к Генсекретарю ООН: что было сделано?" — написала Захарова в телеграм-канале, приложив скрин письма.

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Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Херсонской области оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция, начался неконтролируемый сброс воды. Новая Каховка уже затоплена, также есть риск затопления ещё двух районов Херсонской области. При этом украинские военные продолжают обстреливать город. В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева и связали её с неудачным контрнаступлением ВСУ.

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Александра Вишнякова
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