Захарова задала генсеку ООН неудобный вопрос из-за Каховской ГЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва ещё в октябре 2022 года предупреждала ООН о планах Киева разрушить Каховскую ГЭС. В связи с этим дипломат задала генсеку организации Антониу Гутерришу неудобный вопрос.