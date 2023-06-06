Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко показал, что творится сейчас в Новой Каховке, которая оказалась под водой после диверсии Киева на Каховской ГЭС. Видео появилось во вторник в его телеграм-канале. На кадрах видно, что административные здания на центральной площади погружены под воду выше уровня фундамента, деревья, дороги, машины — всё затоплено, и вода, со слов Алексеенко, продолжает прибывать.