Местные власти показали видео из затопленной Новой Каховки
Глава правительства Херсонской области Алексеенко показал видео из затопленной Новой Каховки
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко показал, что творится сейчас в Новой Каховке, которая оказалась под водой после диверсии Киева на Каховской ГЭС. Видео появилось во вторник в его телеграм-канале. На кадрах видно, что административные здания на центральной площади погружены под воду выше уровня фундамента, деревья, дороги, машины — всё затоплено, и вода, со слов Алексеенко, продолжает прибывать.
Власти показали видео из затопленной Новой Каховки. Видео © Telegram/ Андрей Алексеенко
"По поручению врио главы региона Владимира Сальдо на 12:30 в прибрежные районы — Алёшки, Голую Пристань и Новую Каховку — прибыли 53 автобуса для эвакуации людей. По мере необходимости транспорт будет прибывать ещё. Работают спасатели МЧС, сотрудники администраций, военные. Помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается", — сообщил глава правительства региона.
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Херсонской области оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. На ней начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации, идёт эвакуация местных. МЧС начало рассылать предупреждения жителям трёх районов Херсонской области об угрозе затопления: СМС приходят в Новокаховский округ, Алёшковский и Голопристанский районы. При этом украинские военные продолжают обстреливать город.