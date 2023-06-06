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Регион
Опубликовано 6 июня 2023, 10:18
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Песков связал украинскую диверсию на Каховской ГЭС с неудачным контрнаступлением

Украинская диверсия на Каховской ГЭС связана с неудачным контрнаступлением Киева. Такое мнение в беседе с журналистами во вторник озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооружённые силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлёбываются", — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, диверсия, совершённая украинской стороной на Каховской ГЭС, может повлечь очень тяжёлые последствия для десятков тысяч жителей региона. Он упомянул об экологии, а также о "последствиях иного характера, которые ещё только предстоит установить".

Песков объяснил разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева
Песков объяснил разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева

Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Херсонской области оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. На ней начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации, идёт эвакуация местных. МЧС начало рассылать предупреждения жителям трёх районов Херсонской области об угрозе затопления: СМС приходят в Новокаховский округ, Алёшковский и Голопристанский районы. При этом украинские военные продолжают обстреливать город.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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