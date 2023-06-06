Песков связал украинскую диверсию на Каховской ГЭС с неудачным контрнаступлением

Украинская диверсия на Каховской ГЭС связана с неудачным контрнаступлением Киева. Такое мнение в беседе с журналистами во вторник озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооружённые силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлёбываются", — отметил представитель Кремля.